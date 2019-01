Die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. war für die Emissionsbanken Deutsche Bank , J.P. Morgan, Société Générale und UniCredit im Rahmen der Emission einer deutschem Recht unterliegenden 500 Mio. Euro Benchmark- Anleihe der Immofinanz im Januar 2019 als österreichischer Rechtsberater tätig. Zu deutschem Recht beriet Linklaters LLP, Frankfurt am Main. Christoph Moser, Partner von Weber & Co., der das Transaktionsteam der Sozietät leitete, dazu: "Wir freuen uns sehr, dass wir die namhaften Emissionsbanken bei der erfolgreichen Emission der Immofinanz Benchmark-Anleihe zu österreichischem Recht unterstützen durften. Die großvolumige Corporate Bond-Emission zu Jahresbeginn setzt ein Ausrufezeichen und läutet ein für österreichische Emittenten hoffentlich ...

