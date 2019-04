Hannover (www.anleihencheck.de) - Bereits vergangenen Mittwoch platzierte die Toronto-Dominion Bank aus Kanada einen Bond (ISIN XS1980044728/ WKN A2R0KB) im Volumen von EUR 1,75 Mrd. und einer Laufzeit von kurzen fünf Jahren zu ms +5 Bp am Markt, so Henning Walten von NORD/LB.Mit einem Orderbuch von EUR 3,9 Mrd. und einer Bid-to-Cover-Ratio 2,2 habe es sich um die stärkste Nachfrage nach einem kanadischen Bond seit April 2016 gehandelt (damals ebenfalls eine Emission der TD; TD 0,375 04/27/23). Die Käufer des Bonds seien neben Deutschland/Österreich (31%) auch verstärkt aus den Nordics (17%) gekommen. Mit 14% habe zudem die Zuteilung an Investoren aus UK/IE über 10% gelegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...