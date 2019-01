Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Die Gewinnung von General Motors und einem nordamerikanischen Autozulieferer als Kunden habe positiv überrascht, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies untermauere seine Einschätzung, dass der Technologiekonzern trotz einer gewissen Schwäche der globalen Autozulieferindustrie auf einem guten Weg sei, in diesem Geschäftszweig aus eigener Kraft solide zu wachsen./hosmra/la Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 08:07 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / 08:18 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-01-28/15:20

ISIN: DE000A2NB601