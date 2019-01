Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Renault von 75 auf 73 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nachdem Carlos Ghosen während seiner japanischen Inhaftierung seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, werde Thierry Bollorè seinen Posten als Renault-Chef übernehmen, schrieb Analyst Horst Schneider in einer am Montag vorliegenden Studie. Die erwarteten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 könnten zwar enttäuschen. Doch Bollorè wisse genau, was operativ zu tun sei, um das Unternehmen wieder nach vorne zu bringen, weshalb weiterhin eine Kaufbewertung für die Aktie bestehe./hosmra/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2019 / 20:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-01-28/15:26

ISIN: FR0000131906