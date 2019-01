Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Wochenstart die roten Vorzeichen. Dies ist aber angesichts eines 1.000-Punkte-Anstiegs in wenigen Tagen kein Beinbruch. Außerdem steht den Anlegern eine ereignisreiche Woche bevor: Handelsgespräche, wichtige Konjunkturdaten und die Berichtssaison werden die Börsianer in Atem halten.

