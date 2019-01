Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Einen radikalen Strategiewechsel für die Deutsche Bank als allein stehender Finanzkonzern sei unwahrscheinlich, aber die Bank müsse dringend handeln, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf eine sich verschlechternde Situation. Er nannte drei Szenarien: Erstens eine Fusion mit der Commerzbank, zweitens Renditesteigerung aus eigener Kraft und drittens die Schrumpfung des Investmentbanking./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2019 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-01-28/15:40

ISIN: DE0005140008