Die Schweizer Großbank UBS hat Eni nach Ankündigung einer Beteiligung an Adnoc Refining in Abu Dhabi auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die Italiener könnten dadurch ihre Geschäfte wieder in eine etwas bessere Balance bringen und Risiken entschärfen, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2019 / 21:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

