Die Schweizer Großbank UBS hat LafargeHolcim nach einem Bloomberg-Bericht über einen möglichen Verkauf des Philippinen-Geschäfts von Holcim auf "Sell" mit einem Kursziel von 43 Franken belassen. Verkäufe von Geschäftsbereichen zu einem hohen Preis implizierten Chancen für die Bewertung, sollten aber gleichzeitig nicht über die insgesamt weiterhin nur durchwachsene Entwicklung der Endmärkte hinwegtäuschen, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2019 / 14:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012214059