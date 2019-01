Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel vor der Berichtssaison der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelkonzerne von 115 auf 96 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Unternehmen dürften weiter unter strukturellem Druck und dem gedämpften Konjunkturumfeld gelitten haben, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Derweil könnten die Firmen zwar ihren Gewinn je Aktie gesteigert haben, doch dies sollte lediglich mit dem geringeren Gegenwind von der Währungsseite zusammenhängen./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 00:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / 00:26 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-01-28/16:05

ISIN: DE0006048432