Frankfurt (www.fondscheck.de) - Union Investment hat die Büroimmobilie 5 Keizers im Zentrum von Amsterdam erworben, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Objekt besteht aus fünf Einzelgebäuden und umfasst eine Mietfläche von insgesamt rund 15.000 m2 im historischen Grachtenviertel, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Die Gebäude wurden zwischen 1955 und 1967 errichtet und von 2014 bis 2016 umfassend modernisiert. Verkäufer der Immobilie ist ein Fonds von MCAP Global Finance (UK) LLP, der europäischen Niederlassung von Marathon Asset Management LP mit Hauptsitz in New York. Der Kaufpreis beträgt 142 Mio. Euro. Union Investment wurde bei der Transaktion von Cushman & Wakefield, Dress & Sommer und Dentons beraten. Die Berater des Verkäufers waren Savills und Loyens & Loefff. ...

