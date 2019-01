SÜSS MicroTec SE: Mitteilung vorläufiges Ergebnis und Auswirkungen der Umstellung auf IFRS 15 DGAP-Ad-hoc: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis SÜSS MicroTec SE: Mitteilung vorläufiges Ergebnis und Auswirkungen der Umstellung auf IFRS 15 28.01.2019 / 16:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR SÜSS MicroTec: Mitteilung vorläufiges Ergebnis und Auswirkungen der Umstellung auf IFRS 15 Garching, 28. Januar 2019 - SÜSS MicroTec stellt ab dem Geschäftsjahr 2018 die Bilanzierung der Umsatzerlöse unter Anwendung der Regelungen des IFRS 15 um. Dies bedeutet, dass die Umsatzlegung weitestgehend bereits mit Auslieferung der Maschine an den Kunden erfolgt und nicht wie bisher erst nach abgeschlossener Installation beim Kunden. Die hierdurch bedingten Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis sind Einmaleffekte aus der Umstellung und resultieren ausschließlich aus der zeitlichen Zuordnung zu unterschiedlichen Geschäftsjahren. Operative Auswirkungen ergeben sich durch Umstellung nicht. Um die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr sowie unserer Guidance zu gewährleisten, berichtet das Unternehmen in dieser Meldung die Umsatz- und Ergebniszahlen nach bisheriger und nach neuer Methode (gem. IFRS 15). Das Unternehmen erwirtschaftete nach bisheriger Rechnungslegung im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von rund 213 Mio. EUR (Anstieg um ca. 28% gegenüber dem Vorjahr mit 166,5 Mio. EUR) und ein vorläufiges EbIT (Earnings before Interest and Taxes) von 15,6 Mio. EUR (Vorjahr: 13,9 Mio. EUR). Dies entspricht einer EbIT-Marge von 7,3% und liegt damit im Rahmen der bisherigen Erwartungen. Der Auftragseingang betrug im Geschäftsjahr 2018 insgesamt rund 191 Mio. EUR (Vorjahr: 200,3 Mio. EUR), darin ist das 4. Quartal mit rund 65 Mio. EUR (Vorjahr: 68,9 Mio. EUR) enthalten. Das Netto-Guthaben lag zum Jahresende bei 28,2 Mio. EUR (Vorjahr: 33,0 Mio. EUR). Nach der für 2018 erfolgten Umstellung gemäß IFRS 15 liegt der auszuweisende Umsatz bei etwa 200 Mio. EUR (Anstieg um ca. 20% gegenüber dem Vorjahr). Das vorläufige EbIT beträgt hiernach 8,3 Mio. EUR, so dass die vorläufige EbIT-Marge bei 4,2 % und damit unterhalb der nach bisheriger Bilanzierung geäußerten Erwartung liegt. Diese Abweichung ist dadurch begründet, dass zum Ende des Geschäftsjahres 2017 hin Auslieferungen von margenstarken Aufträgen erfolgten, die nach neuer Methode weitestgehend dem Geschäftsjahr 2017 zuzuordnen sind. Der Auftragseingang im Jahr 2018 liegt nach der Umstellung gem. IFRS 15 unverändert bei rund 191 Mio. EUR bzw. rund 65 Mio. EUR im 4. Quartal 2018. Ebenso ist das Netto-Guthaben in Höhe von 28,2 Mio. EUR von der Umstellung nicht beeinflusst. SÜSS MicroTec wird am 29.01.2019 um 9:00 Uhr eine Telefonkonferenz zu dieser Veröffentlichung abhalten. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 wird die Gesellschaft am 27. März 2019 veröffentlichen. Kontakt: SÜSS MicroTec SE Franka Schielke Senior Manager Investor Relations Schleissheimer Strasse 90 85748 Garching, Deutschland franka.schielke@suss.com Tel.: +49 89 32007-161 Fax: +49 (0)89 32007-451 Email: franka.schielke@suss.com 28.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SÜSS MicroTec SE Schleissheimer Strasse 90 85748 Garching Deutschland Telefon: +49 (0)89 32007-161 Fax: +49 (0)89 32007-451 E-Mail: ir@suss.com Internet: www.suss.com ISIN: DE000A1K0235 WKN: A1K023 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 770053 28.01.2019 CET/CEST ISIN DE000A1K0235 AXC0181 2019-01-28/16:21