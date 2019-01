Bei Covestro sah es im Herbst übel aus. Nach einer Gewinnwarnung wurde die Aktie im Zuge der Marktschwäche massiv abgestraft. Jetzt könnte die Talfahrt beendet sein. Die Aktie (606214) versucht sich im Bereich von 42 Euro an einer Bodenbildung. Wird sich die Erholung fortsetzen? Für Langfristanleger weist das Papier ein besonderes Plus auf. Wer kürzer investieren will, für den bietet ein Bonus-Zertifikat eine schöne Rendite-Chance. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...