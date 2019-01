Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Nvidia nach gekappter Umsatzprognose des Grafikkarten-Spezialisten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Er sei nicht gerade überrascht von der negativen Nachricht, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem die Schwäche im Gaming-Bereich sei zu erwarten gewesen. Das Ausmaß der Zielkürzung deute jedoch auf eine bemerkenswerte Verlangsamung im Datencenter-Geschäft in China hin. Die nächsten Monate dürften vor diesen Hintergründen eine echte Herausforderung bleiben./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 10:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / 10:02 / ET

ISIN US67066G1040

AXC0191 2019-01-28/16:39