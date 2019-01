Xebec Adsorption Inc.: Mise en service du premier projet en Italie de gaz naturel renouvelable de Xebec

- L'usine de valorisation du biogaz en biométhane transforme les déchets en énergie renouvelable -

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / 28 janvier 2019 / Xebec Adsorption inc. (TSXV: XBC) (OTC: XEBEF) (FRANKFURT: XB6) (« Xebec »), un fournisseur international de solutions d'énergie propre, est heureuse d'annoncer que son premier projet en Italie - une usine de valorisation du biogaz à Modène - est en service. L'installation d'AIMAG produit avec succès du biométhane pur (également appelé du gaz naturel renouvelable [GNR]) générateur de revenus qui est distribué à l'aide du réseau gazier local d'AS RETIGAS. Le biogaz est produit par la digestion anaérobie de déchets organiques municipaux séparés à la source.

L'entreprise d'ingénierie et de construction environnementale Atzwanger AG-SpA a choisi Xebec comme fournisseur de technologie de valorisation à la suite d'une évaluation approfondie de diverses technologies. La technologie novatrice d'adsorption modulée en pression (AMP) de Xebec a été choisie comme la solution la plus fiable, la plus économique et la plus simple.

Les installations d'AIMAG à Modène utilisant le système de valorisation du biogaz de Xebec.

Propulsés par la réglementation environnementale et des incitatifs gouvernementaux, des projets de gaz naturel renouvelable similaires sont en développement à travers l'Union européenne. À titre d'exemple, le gouvernement italien a récemment nommé le secteur des transports comme premier utilisateur final du GNR. Il a prévu 4,7 milliards d'euros (7,4 milliards de dollars canadiens) à titre d'incitatif pour aider les importants consommateurs de gaz et pour encourager l'usage du biométhane dans le domaine du transport. Depuis l'annonce de ces incitatifs, l'exploitant gazier italien SNAM a reçu plus de 800 demandes de la part de producteurs de biométhane potentiels pour connecter leurs installations de production de biométhane au réseau gazier existant, ce qui indique un marché supérieur à 1,5 milliard de dollars canadiens en équipements de valorisation du biogaz au cours des 3 à 5 prochaines années.

« Cette toute nouvelle usine de digestion sèche des déchets organiques est l'une des premières installations au pays à introduire du biométhane dans un réseau gazier public grâce à la vision et à la détermination de notre client, AIMAG; et c'est l'une des usines les plus rapidement construites grâce à nos partenaires clés, Xebec et Strabag. »

- Dr C. Atzwanger, directeur général, Atzwanger AG-SpA

« Nous sommes ravis que ce premier système de valorisation de Xebec soit maintenant en service à Modène, ce qui prouve la performance et la fiabilité de notre système en Italie. Xebec est déjà un chef de file du marché en France avec plus de 20 systèmes AMP qui fournissent aux clients un débit constant de gaz naturel renouvelable de qualité. L'Italie est en train de devenir le deuxième marché clé stratégique de Xebec en Europe ».

- Dr Francesco Massari, directeur général, Xebec Europe

Liens associés (certains liens disponibles en anglais seulement) :

https://www.xebecinc.com

http://www.atzwanger.net/en/

Pour en savoir davantage :

Xebec Adsorption inc.

Sandi Murphy, directrice des relations avec les investisseurs et du marketing

+1 450 979-8718 smurphy@xebecinc.com

À propos de Xebec Adsorption inc.

Xebec Adsorption Inc. est un fournisseur mondial de solutions de génération, de purification et de filtration des gaz pour le marché industriel, de l'énergie et des renouvelables. Ces clients vont des petites entreprises jusqu'aux multinationales et organismes gouvernementaux cherchant à réduire leur empreinte carbone. Ayant son siège social à Montréal (Québec), Xebec conçoit, développe et fabrique des produits de transformation novateurs pour plus de 1 500 clients dans le monde. Xebec exploite des installations de fabrication à Montréal et à Shanghai, ainsi qu'un réseau de ventes et distribution en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les actions de Xebec sont négociées à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société et sur ses produits et services, veuillez consulter le site Web de Xebec à xebecinc.com.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs incluent, entre autres, les attentes et/ou les déclarations de la direction de Xebec en ce qui concerne les informations relatives à l'entreprise, aux activités et à la situation financière de Xebec. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont assujettis à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus pouvant entraîner un écart important entre le rendement, les réalisations et les résultats réels de Xebec et ceux présentés explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Cette énumération n'est pas exhaustive et ne présente pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la Société. Les termes utilisés dans ce communiqué comme « anticiper », « croire », « planifier », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de » et leurs dérivés ou d'autres expressions semblables permettent de reconnaître les énoncés prospectifs. Ces énoncés, qui reflètent les attentes actuelles par rapport aux événements et aux résultats futurs, ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés. Ces énoncés prospectifs comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, ne garantissent en rien le rendement ou les résultats futurs et ne constituent pas nécessairement des indicateurs précis en ce qui a trait à la concrétisation de tels résultats. Différents facteurs peuvent entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux anticipés dans les énoncés prospectifs.

### fin ###

LA SOURCE : Xebec Adsorption inc.

View source version on accesswire.com:https://www.accesswire.com/533738/Mise-en-service-du-premier-projet-en-Italie-de-gaz-naturel-renouvelable-de-Xebec