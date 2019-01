Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Deutsche Bank wieder. Die Scheichs aus Katar planen offenbar einen Einstieg bei der Deutschen Bank. Die Qatar Investment Authority befindet sich angeblich in Verhandlungen mit dem Management der Bank. Bei den Verkäufen steht Gerry Weber auf dem zweiten Platz. Vergangenen Freitag hat der Modekonzern einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Ziel ist es das Unternehmen durch eine Restrukturierung zu sanieren.