Die US-Börsen verabschiedeten sich am Freitag durch die Bank mit grünen Vorzeichen ins Wochenende. Für den Dow Jones und den S&P 500 ging es um rund 0,8 Prozent nach oben. Der Nasdaq 100 legte sogar 1,3 Prozent zu.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Caterpillar, Alibaba und Grubhub. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.