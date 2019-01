Innovative Properties Inc.: Nabis Holdings gibt Investition in Hivemind Refinery ('Hivemind'), eine etablierte CBD-Wellnessproduktlinie, bekannt DGAP-News: Innovative Properties Inc. / Schlagwort(e): Expansion Innovative Properties Inc.: Nabis Holdings gibt Investition in Hivemind Refinery ('Hivemind'), eine etablierte CBD-Wellnessproduktlinie, bekannt 28.01.2019 / 16:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nabis Holdings gibt Investition in Hivemind Refinery ("Hivemind"), eine etablierte CBD-Wellnessproduktlinie, bekannt Die Hivemind CBD-Produktlinie wird in den USA und in Kanada vertrieben werden VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA. 28. Januar 2019. Innovative Properties Inc., tätig als Nabis Holdings (CSE: NAB; OTC: INNPF; FRAU: 7IP) ("Nabis" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung unterzeichnet hat, um in eine 70-%-Beteiligung der Hivemind Refinery ("HIVEMIND") zu investieren. HIVEMIND ist eine in den USA etablierte Wellnessproduktlinie auf CBD-Basis. Die Investition in HIVEMIND erweitert Nabis' Investmentportfolio um mit CBD angereicherte Esswaren, Wasser, Tropfen, Lotionen und andere CBD-Wellnessprodukte im gesamten Spektrum der Lifestyle-Marke des Unternehmens. Nabis erwartet, dass HIVEMIND eine erstklassige in den USA und Kanada vertriebene CBD-Produktlinie sein wird. Der Fokus wird auf Produkte liegen, die lokal angebautes CBD zusammen mit einzigartigen Rezepturen und Verabreichungssystemen verwenden. HAVEMIND wird ein exponentiell anwachsendes CBD-Wellnesssegment bedienen, das Körperpflege-, Sportprodukte, nutrazeutische Produkte und Schönheitspflegeprodukte in ganz Nordamerika umfasst. Vor der Zubereitung werden alle HIVEMIND CBD-Produkte einer strengen Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle im Labor unterzogen. Ferner wird vor der Auslieferung eine Chargenprüfung durchgeführt. Die jüngste Verabschiedung des Agrargesetzes in den USA bietet Nabis eine außergewöhnliche Gelegenheit, in die CBD-Branche einzutreten und von dem auf US$22 Milliarden geschätzten Markt zu profitieren. "Als eine bedeutende Portfoliogesellschaft mit Fokus auf den signifikanten CBD-Markt sind wir von einer Investition in HIVEMIND sehr begeistert," sagte Shay Shnet, CEO und Director von Navis. "Der globale CBD-Markt vergrößert sich exponentiell und wir beabsichtigen, eines der führenden Unternehmen in dem Sektor zu sein, das sich auf hochwertige CBD-Produkte konzentriert. Wir werden uns auf Verabreichungssysteme und Produkte für eine Vielzahl von Anwendungen konzentrieren einschließlich Weichkapseln, Tropfen, Lotionen, Einweg-Vape-Pens und schnell lösliche Streifen." Die Absichtserklärung unterliegt der endgültigen Vertragsdokumentation und der Abschluss der Transaktion wird im Februar 2019 erwartet. Im Auftrag des Board of Directors "Shay Shnet" Shay Shnet CEO und Director Für weitere Fragen: Tel. 604-687-7130 oder E-Mail info@nabisholdings.com. Über Nabis Nabis Holdings ist eine kanadische Investmentfirma, die in hochwertige Cashflow-Assets in mehreren Branchen investiert einschließlich Immobilien, Wertpapiere, Kryptowährungen und aller Aspekte des US-amerikanischen und internationalen Cannabissektor. Unter der Leitung von zwei der Mitgründer der MPX Bioceuticals, bis dato eine der größten Übernahmen im US-Cannabissektor, besitzt das Unternehmen eine belegte Erfolgsgeschichte in aufstrebenden Märkten, um einen beachtlichen Shareholder Value zu generieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen über die gesamten integrierten vertikalen Aspekte in diesem Sektor mit besonderem Fokus auf Einnahmengenerierung, EBITDA und Wachstum. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 28.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 770221 28.01.2019 ISIN CA4576773002 AXC0198 2019-01-28/16:58