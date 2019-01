In dieser Woche nimmt die Berichtssaison auch im Pharma-Sektor richtig Fahrt auf. Nach Pfizer am Dienstag vor US-Börseneröffnung wird Novartis am Mittwoch frische Zahlen publizieren. DER AKTIONÄR rechnet im vierten Quartal 2018 mit Resultaten im Rahmen der Erwartungen. Mit Spannung wird jedoch der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2019 sowie die Abspaltung der Augenheil-Sparte Alcon erwartet. Das sollten Anleger wissen.

