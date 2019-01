Feldkirchen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die TRB Chemedica AG freut sich, dem Brustkrebs Deutschland e.V. den Erlös der Kampagne THINK PINK! VISMED® GEL in Höhe von insgesamt 51.392 EUR zu übergeben. Über den internationalen Aktionsmonat Oktober hinaus bis Dezember 2018 diente die Initiative der Sensibilisierung zu den möglichen Auswirkungen einer Brustkrebstherapie auf die Augenoberfläche.



Die Nebenwirkungen einer Brustkrebstherapie - insbesondere einer Chemotherapie - können vielfältig sein. Patientinnen sind gerade zu Beginn der Behandlung anfälliger, Veränderungen der Augenoberfläche und des Tränenfilms zu entwickeln.(1) Daraus können Symptome des Trockenen Auges und Entzündungen im Bereich der Augenlider resultieren. Mit einer breit angelegten Aktion unter dem Motto THINK PINK! VISMED® GEL wurden Augenärzte umfassend zur Thematik informiert und sensibilisiert. Um den Brustkrebs Deutschland e.V. im Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen, hat die TRB Chemedica AG über den Brustkrebsmonat Oktober hinaus 1 EUR für jede bis Dezember 2018 verkaufte Packung VISMED® GEL und VISMED® GEL MULTI gespendet. Mithilfe der drittgrößten Spendensumme seit Vereinsgründung können vielfältige Informations- und Beratungsangebote kostenlos für Betroffene, aber auch Ärzte, bereitgestellt werden. Augen auf und THINK PINK!



(1) Hippokratia, 2013; 17, 2: 120-125



OTS: TRB Chemedica AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128674 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128674.rss2



Pressekontakt: Carolin Kromer Manager Marketing & Public Relations kromer@trbchemedica.de Telefon: 089 46 14 83 32 Mobil: 0151 74 30 85 73