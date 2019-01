Bonn (ots) - Und weiter geht's. Erneut muss sich das britische Parlament mit dem Brexit befassen. Premierministerin Theresa May will an diesem Dienstag ihren Plan B vorlegen, nachdem ihr ursprüngliches Abkommen mit der EU vor knapp zwei Wochen mit großer Mehrheit abgelehnt worden ist. Welche Änderungen ihr Plan B enthält, ist allerdings noch nicht klar.



Ein "No Deal", also ein Ausscheiden der Briten ohne Vertrag, wird immer wahrscheinlicher - mit dramatischen Folgen für Unternehmen, für Millionen Bürger und für Irland.



Wird die Premierministerin abermals scheitern? Und was kommt dann? Wird der Brexit verschoben?



Alexander Kähler diskutiert mit:



- Ilja Nothnagel, Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) - Prof. Peter Anthony Glees, Politikwissenschaftler University of Buckingham - Tony Paterson, The Independent



