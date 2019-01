Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Vodafone nach Quartalszahlen von 225 auf 210 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Jakob Bluestone reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) im Jahr 2020. Die Aktien des britischen Mobilfunkers dürften zwar kurzfristig unter Druck bleiben, allerdings könnten sich die Papiere im zweiten Halbjahr besser entwickeln./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 05:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2019-01-28/17:51

ISIN: GB00BH4HKS39