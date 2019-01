Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Schon am Morgen gab es zur Vorsicht mahnende Konjunkturzahlen aus China. Am Nachmittag senkte dann der US-Chiphersteller Nvidia seine Umsatzprognose und verwies auf die Geschäftsentwicklung in China. Ob es nun im Handelsstreit zwischen den USA und China zu einer Annäherung kommt oder nicht, darüber wird momentan allenfalls spekuliert. Fakt ist dagegen, dass der US-Shutdown zunächst eine Pause eingelegt hat, allerdings auch wiederkehren kann. Alles in allem keine Nachrichten, die Anleger dazu bringen könnten, stärker ins Risiko zu gehen. So schloss der DAX 0,6 Prozent leichter bei 11.210 Punkten.

Caterpillar mahnt zur Vorsicht

Der US-Baumaschinenkonzern Caterpillar gilt als Konjunktur-Seismograph. Nun verfehlte das Unternehmen erstmals seit März 2016 die Erwartungen der Wall Street. Kein gutes Vorzeichen für die Zykliker, so verloren im DAX Heidelbergcement 1,4 Prozent. Mit dem schwachen Nvidia-Ausblick kamen Infineon (minus 0,9 Prozent) und Siltronic (minus 2,3 Prozent) leicht unter Druck.

Die Vorschläge der Kohlekommission für einen Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland wurden von der UBS für RWE als sehr positiv eingeschätzt. Ein gut geplanter Rückzug gehe einher mit Kompensationen für Unternehmen, die sich schneller aus der Kohle verabschieden würden. Die Aktie schloss mit dem Gesamtmarkt etwas leichter. Defensive Werte wie Deutsche Telekom oder Deutsche Börse wurden dagegen gekauft, beide Wert schlossen leicht im Plus.

Die Aktie von Morphosys gab um 7,7 Prozent nach. Das Biotechnologieunternehmen hat von einem US-Gericht drei Patentrechte aberkannt bekommen. Die Deutsche Bank wies mit Blick auf die Entscheidung darauf hin, dass das Gerichtsurteil keine Auswirkungen auf den Patentschutz von Morphosys' eigenem Antikörper MOR202 habe. Die 2018er Geschäftszahlen von Cancom sind nach Einschätzung aus dem Handel leicht über den Erwartungen ausgefallen, die Aktie schloss 0,9 Prozent höher.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 75,4 (Vortag: 103,1) Millionen Aktien im Wert von rund 2,95 (Vortag: 4,18) Milliarden Euro. Es gab vier Kursgewinner und 26 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.210,31 -0,63% +6,17% DAX-Future 11.197,00 -0,72% +5,90% XDAX 11.201,33 -0,56% +5,86% MDAX 23.584,43 -1,00% +9,25% TecDAX 2.624,40 -0,98% +7,11% SDAX 10.552,50 -0,50% +10,97% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,97 -22 ===

