Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, hat seiner Stellvertreterin, Präses Annette Kurschus, zur Verleihung der Ehrendoktorwürde gratuliert:



"Annette Kurschus ist eine Meisterin des Wortes in der Vermittlung biblischer Inhalte und ihrer Konsequenzen für das persönliche und das gesellschaftliche Leben," würdigte Bedford-Strohm die leitende Theologin der Evangelischen Kirche von Westfalen. "Mit ihren brillanten Predigten und Andachten berührt sie immer wieder viele Menschen, mich eingeschlossen. In ihren Stellungnahmen zu politischen und gesellschaftlichen Fragen wird immer deutlich, dass es ihr dabei zuallererst um geistliche Anliegen geht. Darin ist sie für mich eine öffentliche Theologin im besten Sinne."



Annette Kurschus erhält am heutigen Montag, 28. Januar 2019, den Titel einer Doktorin ehrenhalber von der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster. Die Fakultät zeichnet sie damit für ihre besonderen Verdienste für Theologie und Kirche aus, insbesondere für den Dialog zwischen Religion und Gesellschaft.



Hannover, 28. Januar 2019



