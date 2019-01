Umsatz Q4/2018: 150,3 Mio. €, +75,8% ggü. Vorjahr

Umsatz GJ 2018: 441,3 Mio. €, +60,8% ggü. Vorjahr

SOLUTIONS 30 SE,führender Anbieter für neue digitale Technologien in Europa, hat heute die Umsatzzahlen zum Abschluss des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2018 veröffentlicht

In Mio. Euro

(ungeprüft) 12 Monate 4. Quartal 2018 2017 ggü. Vj. 2018 2017 ggü. Vj. Umsätze 441,3 274,5 +60,8% 150,3 85,5 +75,8% davon Frankreich 278,5 177,9 +56,6% 92,8 57,4 +61,7% davon Ausland 162,8 96,6 +68,5% 57,4 28,1 +104,7%

Das Geschäftsjahr war geprägt von einer soliden Wachstumsdynamik und einer strukturierten Entwicklung der Geschäftsaktivitäten

Im vierten Quartal 2018 hat die SOLUTIONS 30-Gruppe ihren soliden Wachstumskurs fortgesetzt und einem Umsatz von 150,3 Mio. € erwirtschaftet, ein Zuwachs von 75,8% gegenüber dem vierten Quartal 2017 (17,7% bei unverändertem Konsolidierungskreis).

In Frankreich wurden im vierten Quartal 2018 Umsätze von 92,8 Mio. € erzielt, was einem Umsatzwachstum von 61,7% entspricht (20,6% bei unverändertem Konsolidierungskreis). Die organische Wachstumsdynamik stützt sich weiterhin auf die Aktivitäten in den Bereichen Glasfaser und intelligente Zähler. Die Konsolidierung von CPCP zum 1. August und die Übernahme von Sotranasa im Dezember letzten Jahres haben zu einem weiteren Ausbau der Marktanteile in diesen Bereichen sowie ebenfalls zum Wachstum im vierten Quartal beigetragen.

Im Ausland lag der Quartalsumsatz bei 57,4 Mio. €, ein Plus von 104,7% gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal (11,7% bei unverändertem Konsolidierungskreis). Damit haben sich die Erlöse mehr als verdoppelt, was im Wesentlichen auf die Gründung von Unit-T im Juli 2018 zurückzuführen ist. Unit-T ist zu 70 % im Besitz von SOLUTIONS 30 und zu 30 % im Besitz des belgischen Kabelnetzbetreibers Telenet; durch die Unterzeichnung eines Outsourcing-Vertrags wird über einen Zeitraum von sieben Jahren ein Umsatzbeitrag von rund 500 Mio. € generiert werden. Auch die spanischen und italienischen Landesgesellschaften haben ihre Rückkehr zu hohen Wachstumsraten bestätigt.

Während des gesamten Geschäftsjahres hat SOLUTIONS 30 gezeigt, dass es in der Lage ist, ein hohes organisches Wachstum aufrechtzuhalten und zugleich die Entwicklung der Aktivitäten voranzutreiben, um somit in den Benelux-Ländern eine kritische Größe zu erreichen und seine Marktposition in besonders dynamischen Wachstumsbereichen zu stärken. Insgesamt haben die Techniker der SOLUTIONS 30-Gruppe mehr als 40.000 Eingriffe pro Tag durchgeführt. Damit wurde der Konzernumsatz im Gesamtjahr 2018 auf 441,3 Mio. € gesteigert, ein Zuwachs um 60,8% (27,4% bei unverändertem Konsolidierungskreis). In Frankreich erzielte SOLUTIONS 30 einen Umsatz von 278,5 Mio. €, ein Plus von 56,6% (34,2% bei unverändertem Konsolidierungskreis). Im Ausland erfolgte ein Umsatzanstieg um 68,5% (15% bei unverändertem Konsolidierungskreis) auf 162,8 Mio. €, dies entspricht einem Anteil von 37% des konsolidierten Konzernumsatzes.

Aussichten auf profitables und nachhaltiges Wachstum

Auf der Grundlage einer guten Visibilität und solider Fundamentaldaten bestätigt SOLUTIONS 30 für das Jahr 2019 und darüber hinaus seine Erwartungen eines nachhaltigen profitablen Wachstums. Sein bewährtes und replizierbares Geschäftsmodell ermöglicht es dem Unternehmen, den digitalen Wandel auf europäischer Ebene zu unterstützen und das Wachstum strukturell dynamischer Märkte als Folge des fortschreitenden Übergangs zu einem zunehmend digitalen Umfeld zu erfassen. Durch die Beibehaltung einer gezielten Akquisitionsstrategie als Hebel zur Beschleunigung des Wachstums wird SOLUTIONS 30 seine Märkte weiter konsolidieren und das territoriale Netzwerk stärken. Ziel des Konzerns ist es, mittelfristig einen Umsatz von 1 Mrd. € zu erreichen.

Webcast

Am Dienstag, den 29. Januar, findet um 14:30 Uhr (Paris) / 13:30 Uhr (London) / 8:30 Uhr (New York) ein Webcast für Analysten und Investoren statt.

Zugangslink: https://slidesync.com/YOkeqdjkQ1

Zugangscode: 168406751

Finanzkalender 2019:

24. April 2019(*) Ergebnis Geschäftsjahr 2018

25. April 2019 17:00 Uhr (Paris) Investoren Webcast

13. Mai 2019(*) Umsatzerlöse 1. Quartal 2019

13. Mai 2019 18:00 Uhr (Paris) Investoren Webcast

31. Mai 2019 Hauptversammlung der Aktionäre

22. Juli 2019(*) Umsatzerlöse 2. Quartal und 1. Halbjahr 2019

23. Juli 2019 14:30 Uhr (Paris) Investoren Webcast

23. September 2019(*) Ergebnis 1 Halbjahr 2019

24. September 2019 14:30 Uhr (Paris) Investoren Webcast

4. November 2019(*) Umsatzerlöse 3. Quartal 2019

5. November 2019 14:30 Uhr (Paris) Investoren Webcast

(*) Veröffentlichung nach Börsenschluss um 18.00 Uhr.

Über SOLUTIONS 30

SOLUTIONS 30 ist der führende Lösungsanbieter für neue digitale Technologien in Europa. Ziel von SOLUTIONS 30 ist es, sowohl Privatpersonen als auch Geschäftskunden einen Zugang zu technologischen Neuerungen zu ermöglichen, die unser tägliches Leben verändern: Gestern die Informatik und das Internet, heute digitale Lösungen, morgen Technologien, die die Welt in Echtzeit vernetzen. Seit seiner Gründung hat SOLUTIONS 30 über ein dichtes und kundennahes Netzwerk von rund 8.000 Technikern mehr als 20 Millionen Interventionen durchgeführt. Mit seinen Dienstleistungen ist SOLUTIONS 30 in Frankreich, Italien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Spanien präsent. Das Grundkapital der SOLUTIONS 30 SE setzt sich zusammen aus 104.057.392 Aktien mit einer identischen Anzahl an theoretischen und ausübbaren Stimmrechten.

Solutions 30 SE wird gehandelt an der Euronext Growth (ISIN FR0013379484 - Code ALS30), an der

Frankfurter Wertpapierbörse sowie im elektronischen Handelssystem XETRA (FR0013379484 - Code 30L2)

Indizes: MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.solutions30.com .

