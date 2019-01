Konjunktursorgen bremsen den DAX erneut aus

Der Schlussspurt zum Ende der vergangenen Börsenwoche hatte bei einigen Anlegern Hoffnungen auf eine anhaltende Erholungsrallye geweckt. Am heutigen Montag legte der DAX jedoch erst einmal den Rückwärtsgang ein.

Das war heute los. Dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer machten unter anderem schwache Vorgaben aus den USA und die weltweiten Konjunktursorgen zu schaffen. Der US-Baumaschinengigant Caterpillar (WKN: 850598 / ISIN: US1491231015) hatte die Markterwartungen für das Schlussquartal 2018 nicht ganz erfüllen können. Außerdem enttäuschte der Ausblick. Schuld daran ist vor allem die erwartete Konjunkturabkühlung.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte sich die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508) dem schwachen Gesamtmarktumfeld besonders gut entziehen. Allerdings lagen die Kurszuwächse in der Spitze nur etwas über 1 Prozent. Bei den Bonnern geht es derzeit spannend zu. Neben der kommenden Versteigerung der 5G-Mobilfunk-Frequenzen will das Unternehmen vor allem die Fusion zwischen T-Mobile US (WKN: A1T7LU / ISIN: US8725901040) und Sprint (WKN: A1W1XE / ISIN: US85207U1051) über die Bühne bringen.

