Bremen (ots) - Im Rahmen der Feierlichkeiten zu "120 Jahre Werder Bremen" findet am Donnerstag, 07.02.2019, ab 18.00 Uhr, das RELEASE-KONZERT des Geburtstags-Samplers "120 Jahre LAUTER WERDER" in der ehemaligen Schiffswerft "Alte Werft" (Stephanikirchenweide 19, Bremen/Überseestadt), statt. Hierzu bitten wir um Akkreditierung bis Donnerstag, 31.01.2019 an medien@werder.de unter folgenden Angaben: Name der Redaktion, Name der Redakteure, Kopie des aktuell gültigen Presseausweises, eine E-Mail-Adresse für weitere Informationen. Wir möchten bereits jetzt darauf hinweisen, dass von jedem auftretenden Künstlers nicht mehr als 20 Sekunden dessen Auftritts ausgestrahlt werden dürfen. Des Weiteren bitten wir um Verständnis, dass nach dem 31.01.2019 aus organisatorischen Gründen keine weiteren Anträge bearbeitet oder zusätzliche Akkreditierungen vergeben werden können.



OTS: Werder Bremen GmbH & Co KG aA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52353 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52353.rss2



Pressekontakt: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Franz-Böhmert-Str. 1 c Michael Rudolph, Direktor Kommunikation info@werder.de Telefon: 0421/434590