The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.01.2019



ISIN Name



AU000000QBL4 QUEENSLAND BAUXITE LTD

US12663P1075 CVR REFINING LP UTS

US29336U1079 ENLINK MIDSTREAM PART.

US64118P1093 NETLIST INC. DL -,001

US8883143096 TITAN PHARM.(DEL) DL-,001