Antizyklisch zuschlagen wie Lynch und Buffett - zu einem Zeitpunkt, an dem der Mainstream noch skeptisch ist. Genau das ist die Strategie des AKTIONÄR Hot Stock Report. Eine solche Branche mitten im großen Turnaround ist die Solarbranche. Noch liegen die Aktien unten, noch ist die Mehrheit der Marktteilnehmer bärisch. Doch jetzt wendet sich innerhalb weniger Tage das Blatt und die Stimmung: IHS Markit erwartet für 2019 einen Photovoltaik-Zubau von 123 Gigawatt (GW) - ein Plus von 20 Prozent, der europäische Markt wächst sogar um gewaltige 40 Prozent. Denn Solar ist genau die Lösung, um Elektroautos in Zukunft günstig und sauber zu betanken. Der Bundesverband Solarwirtschaft freut sich: "Die Photovoltaik ist extrem preiswert geworden und heute bereits in vielen Regionen und Marktsegmenten die günstigste Form der Stromerzeugung".

