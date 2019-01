Das weltweit gastfreundlichste Unternehmen eröffnet im Durchschnitt pro Tag mehr als ein neues Hotel, expandiert in 113 Ländern und Regionen und plant, seine Umweltbilanz und den Nutzen seiner Arbeit zum Wohle der Gesellschaft um jeweils 50 Prozent zu verbessern

Hilton (NYSE: HLT) hat 2018 im vierten Jahr in Folge ein Rekordwachstum erzielt. Dazu zählen Geschäftsabschlüsse, Baubeginne sowie Neueröffnungen von Hotels. Zudem setzte sich Hilton ambitionierte Ziele im Hinblick auf die unternehmerische Verantwortung und zählt nach wie vor zu den weltweit besten Arbeitgebern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190128005625/de/

Hilton Enters 100th Year with Record Growth and Industry-Leading Initiatives (Graphic: Business Wire)

"Hilton wurde mit der edlen Zielsetzung gegründet, die Welt durch das Reisen zu einem besseren Ort zu machen. Zum hundertsten Jubiläum unserer Unternehmensgeschichte leitet uns dieses Ziel noch heute", so Christopher J. Nassetta, President und Chief Executive Officer von Hilton. "Wir verfolgen ambitionierte Wachstumsziele, möchten Innovationen schaffen und die Welt um uns herum in positiver Weise gestalten. Wir erwarten, dass 2019 unser bisher bestes und dynamischstes Jahr werden wird."

Das Unternehmen hat vor Kurzem das Whitepaper The Hilton Effect herausgebracht. Es zeigt den nachhaltig verändernden Einfluss auf, den Hilton im vergangenen Jahrhundert auf Gäste, Mitarbeiter, Gemeinwesen und Volkswirtschaften ausüben konnte.

"In den ersten 100 Jahren unserer Unternehmensgeschichte haben wir mit dem Phänomen, das wir The Hilton Effect nennen, mehr als drei Milliarden Gäste beherbergt und eine Billion US-Dollar erwirtschaftet", so Kevin Jacobs, Chief Financial Officer von Hilton. "Das Jahr 2018 verdeutlicht exemplarisch, wie wir mithilfe unserer Größe und unseres Engagements für die Gastfreundschaft einen positiven Einfluss auf Gemeinwesen und Volkswirtschaften ausüben. Neben der Eröffnung von durchschnittlich mehr als einem Hotel pro Tag und einem Nettozuwachs der Einheiten von fast sieben Prozent haben unsere Mitarbeiter im Rahmen unserer weltweiten Global Week of Service in 93 Ländern mehr als 235.000 Arbeitsstunden auf ehrenamtlicher Basis geleistet."

Rekordwachstum: Nutzen für die Wirtschaft

Ausbau der Entwicklungspipeline auf 364.000 Zimmer bei 15 Marken, unterstützt durch fast 110.000 neu genehmigte Zimmer in 60 Ländern und Gebieten; Baubeginn für 83.000 Zimmer, sodass derzeit insgesamt 184.000 Zimmer im Bau befindlich sind

Erreichter Nettozuwachs der Einheiten von fast sieben Prozent; durchschnittlich wurde mehr als ein Hotel pro Tag eröffnet; es kamen über 450 Anlagen hinzu; insgesamt sind weltweit in 113 Ländern und Regionen nunmehr über 5.600 Anlagen mit fast 913.000 Zimmern in Betrieb

Einführung von Motto by Hilton, einer erschwinglichen Lifestyle-Marke, die den Gästen die Freiheit gibt, ihre eigene Erlebniswelt in den interessantesten Städten der Welt wie z. B. in London, Boston, Dublin und Washington D.C. zu schaffen

Erweiterung des Luxusportfolios mit der Einführung von LXR Hotels Resorts und den denkwürdigen Eröffnungen des Waldorf Astoria Las Vegas, des Waldorf Astoria Atlanta Buckhead und des Waldorf Astoria Bangkok

Schaffung von mehr als 28.000 neuen Arbeitsplätzen im Gastgewerbe weltweit

Ausbau der charakteristischen Gastfreundschaft von Hilton mit 166 Millionen Gästen auf der ganzen Welt

Eröffnung des eintausendsten Hotels der All-Suites-Kategorie von Hilton mit den Homewood Suites by Hilton in Pleasant Hill (Kalifornien/USA); Curio Collection by Hilton eröffnete mehr als 65 Hotels; Tru by Hilton setzte sein schnelles Wachstum fort und erreichte die Marke von 50 fertiggestellten Hotels, die im Tru by Hilton Salt Lake City Airport gefeiert wurde

Eröffnung des ersten Drei-Marken-Hotels von Hilton am McCormick Place in Chicago mit Hilton Garden Inn, Hampton Inn und Home2 Suites

Reisen mit Verstand: Nutzen für das Gemeinweisen

Vorstellung der Ziele für das Jahr 2030; dazu zählen u.a. die Verdoppelung der Investitionen in die Arbeit zum Wohle der Gesellschaft und die Verbesserung der Umweltbilanz des Unternehmens um 50 Prozent

Hilton ist das erste große Gastgewerbeunternehmen, das wissenschaftlich fundierte Zielvorgaben zur Reduktion des CO2-Ausstoßes festgelegt hat, die von der Initiative Science Based Targets gutgeheißen wurden

Hilton hat sich als erstes Unternehmen der Branche verpflichtet, keine Seife auf Mülldeponien zu entsorgen

Das Unternehmen wurde als branchenführendes Unternehmen im Dow Jones Sustainability Index Nordamerika ausgezeichnet

Das Unternehmen erhielt Anerkennung als GERECHTESTES Unternehmen des Gastgewerbes der von Forbes gekürten 100 GERECHTESTEN Unternehmen der USA

Als erstes Unternehmen des Gastgewerbes war Hilton erstmals auf der Liste Change the World von FORTUNE vertreten

Auszeichnung als Best Corporate Steward 2018 durch die US Chamber of Commerce Foundation

Das Unternehmen kündigte Anfangsinvestitionen von einer Million US-Dollar zur Förderung des nachhaltigen Reisens und nachhaltigen Tourismus in Afrika an

Während der Global Week of Service wurden in 93 Ländern mehr als 235.000 Arbeitsstunden auf ehrenamtlicher Basis geleistet

Innovationen für Kunden: Nutzen für die Gäste

Mehr als 14 Millionen neue Mitglieder bei Hilton Honors; damit beläuft sich die Mitgliederzahl zum Jahresende auf insgesamt über 85 Millionen

Mitglieder von Hilton Honors spendeten mehr als 234 Millionen Punkte zur Unterstützung gemeinnütziger Organisationen

Ausbau der branchenweit ersten Technologie für den digitalen Schlüssel in über 4.100 Hotels mit 7,6 Millionen Downloads im Jahr 2018

Seit der Einführung des digitalen Schlüssels im Jahr 2015 wurden mit der Technologie mehr als 40 Millionen Türen geöffnet

Eröffnung von über 1.800 Connected Rooms. Es ist geplant, die Technologie in zehntausenden Zimmern in den USA sowie an ersten Standorten außerhalb der USA einzuführen.

Partnerschaft mit SHOWTIME und Netflix, um den Gästen ein individuelleres Reiseerlebnis anzubieten und ihnen zu ermöglichen, auf dem Fernsehgerät in Connected Rooms ihre Lieblingsserien bzw. -filme auf Netflix zu streamen

Weltweit bester Arbeitgeber: Nutzen für die Teammitglieder

Platz 2 bei der Wahl des weltweit besten Arbeitgebers; bezüglich der 25 weltweit besten Arbeitgeber zum dritten Mal in Folge Aufführung in der alljährlich erscheinenden Liste Great Place to Work

Von Great Place to Work in 13 Ländern ausgezeichnet: Australien Platz 4, Brasilien Platz 17, China und Kolumbien Platz 4, Großbritannien Platz 6, Indien Platz 18, Italien Platz 2, Mexiko Platz 4, Niederlande Platz 11, Peru Platz 2, Türkei Platz 2, VAE Platz 7 und USA Platz 33

in 13 Ländern ausgezeichnet: Australien Platz 4, Brasilien Platz 17, China und Kolumbien Platz 4, Großbritannien Platz 6, Indien Platz 18, Italien Platz 2, Mexiko Platz 4, Niederlande Platz 11, Peru Platz 2, Türkei Platz 2, VAE Platz 7 und USA Platz 33 Von FORTUNE als bester Arbeitgeber in puncto Vielfalt ausgezeichnet; von DiversityInc als eines der 10 führenden Unternehmen in puncto Vielfalt ausgezeichnet; 20 Plätze höher als 2017

Von Great Place to Work als Bester Arbeitsplatz für Eltern in den USA ausgezeichnet

10 Teammitgliedern wurde die einmalige Gelegenheit geboten, ein vierwöchiges bezahltes Thrive Sabbatical zu erhalten, um einen Traum bzw. ein Wunschprojekt zu realisieren. Dieses Programm ist Teil der Initiative Thrive@Hilton, mit der die Teammitglieder gefördert werden sollen

Weitere Informationen über Hilton finden Sie unter newsroom.hilton.com.

*Branchendaten von STR

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes globales Gastgewerbeunternehmen mit einem Portfolio von 16 erstklassigen Marken sowie mehr als 5.600 Hotels in 113 Ländern und Territorien, die insgesamt über rund 913.000 Zimmer verfügen. Im Rahmen des Engagements, das gastfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein, wurde Hilton als einer der weltweit besten Arbeitgeber 2018 ausgezeichnet und konnte im Laufe seiner fast 100-jährigen Geschichte mehr als 3 Milliarden Gäste begrüßen. Mit dem preisgekrönten Bonus-Programm Hilton Honors für Gäste haben mehr als 85 Millionen Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, Zugang zu besonderen Vorteilen wie digitalen Check-in mit Zimmerwahl, digitalen Schlüssel und Connected Room. Weitere Informationen erhalten Sie auf newsroom.hilton.com. Folgen Sie Hilton auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190128005625/de/

Contacts:

Lana Petruzzo

Hilton

Tel. +1 703 883 6065

Lana.Petruzzo@Hilton.com