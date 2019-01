Straubing (ots) - Ihre im Juli 2018 ins Leben gerufene Konzertierte Aktion Pflege, durch die sämtliche Akteure in diesem Bereich dazu gebracht werden sollen, an einem Strang zu ziehen, ist der richtige Ansatz. Insbesondere gilt es, die Finanzierung langfristig zu sichern. Doch der Eigenanteil, den Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zu tragen haben, ist bereits kräftig gestiegen. Bei der Erhöhung der Beiträge ist das Ende der Fahnenstange irgendwann erreicht. Angesichts des fortschreitenden demografischen Wandels wird an einem Steuerzuschuss kein Weg vorbeiführen.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de