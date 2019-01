Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Caterpillar nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 188 US-Dollar belassen. Das Umsatzwachstum im Maschinensegment habe sich im Dezember abgeschwächt im Vergleich zum November, schrieb Analystin Ann Duignan in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für das Umsatzplus im Geschäft mit Anlagen und Fahrzeugen für die Bauindustrie. Am stärksten aber sei im Dezember die Abschwächung bei Fahrzeugen und Anlagen für den Bergbausektor gewesen./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 12:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / 12:26 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

