Mannheimer Morgen findet Facebooks Pläne besorgniserregend Überschrift: Gier nach Daten Auf den ersten Blick scheint das Vorhaben von Facebook dem Nutzer mehr Sicherheit zu bieten: Der Konzern will private Nachrichten auf Instagram und Facebook besser verschlüsseln. Außerdem überlegt der Konzern, seine Nachrichten-Dienste miteinander zu verknüpfen. Aber beim zweiten Blick fällt auf, dass damit sehr viele Daten über den Benutzer gebündelt werden könnten. Das ist besorgniserregend. Über einen Whatsapp-Nutzer wusste das Unternehmen bislang nicht allzu viel. Dort wird lediglich die Telefonnummer hinterlegt. Nicht so bei Facebook oder Instagram. Würden die Daten von Facebook, wie beispielsweise die Lieblingsband oder der Beruf, mit der Han-dynummer sowie mit Fotos auf Instagram verknüpft, wüsste das Unternehmen sehr viel mehr. Verschafft sich ein Hacker beispielsweise Zugriff zu Instagram, könnte es für ihn leichter sein, auch Daten von Facebook und Whatsapp abzugreifen. Unmöglich ist, dass Facebook bei der Übernahmen von Whatsapp vor fünf Jahren noch gesagt hat, dass die Nutzerdaten der beiden sozialen Medien getrennt bleiben. Sollten die Nachrichten-Dienste nun wirklich verknüpft werden, wäre das ein massiver Vertrauensbruch. Und der Nutzer könnte sich in Zukunft nicht mehr auf die Aussagen des Unternehmens verlassen.

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2019 14:04 ET (19:04 GMT)