Mit iQIYI (WKN: A2JGN8) steht die chinesische Netflix (WKN: 552484) vor einer möglicherweise ähnlich rasanten Wachstumsphase, von der Anleger profitieren könnten, die bei Netflix die dynamischste Entwicklung verpasst haben. Auch Apple (WKN: 865985) steht mit dem Rücken zur Wand.

Wir schreiben das Jahr 2019. Die ganze Welt ist von Netflix besetzt. Die ganze Welt? Nein! Ein von unbeugsamen Chinesen bevölkertes Reich hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China lässt auf beiden Seiten Mauern entstehen, die selbst für innovative Technologien kaum überwindbar sind. Diese Zweiteilung bietet auch Chancen für Anleger.

Präsident Trump verfolgt seine eigene "Heim ins Reich"-Politik

Die Unsicherheiten im Wirtschafts- und Handelskrieg zwischen den USA und China, der längst ein Cyberwar geworden ist, nehmen immer weiter zu und eine dauerhafte Einigung erscheint praktisch unmöglich.

Kommt es zu keiner gütlichen Einigung, bedrohen exorbitante Zölle in dreistelliger Milliardenhöhe die US-Importe und das würde auch chinesische Exporteure belasten.

Anleger sollten sich deshalb nicht auf die Aussagen der Politik verlassen. Die Hoffnung, dass es weniger schlimm kommt als erwartet, gilt höchstens kurzfristig. Langfristig steuern die beiden Machtblöcke unaufhaltsam auf einen mindestens kalten Konflikt zu, der sich sogar zu einem heißen Konflikt zuspitzen könnte.

Quelle: unsplash.com

"Die Vereinigten Staaten brauchen einen sehr starken europäischen Pfeiler. Ich denke, in 15 Jahren - das ist nicht unvermeidlich - aber es ist eine sehr große Wahrscheinlichkeit, befinden wir uns im Krieg mit China", sagt Generalleutnant a.D. Ben Hodges.

So verrückt sich eine kriegerische Auseinandersetzung anhört, unmöglich scheint sie nicht.

Doch vorher werden beide Staaten schon allein aus geopolitischen und strategischen Interessen versuchen, sich voneinander los zu sagen.

Der US-Konsum ist so stark wie nie von den Importen aus China abhängig, China wiederum von den Technologien der USA.

Bis 2024 könnte das US-Handelsbilanzdefizit mit China beseitigt werden

Beide Staaten arbeiten auf politischer Ebene daran, ihre gegenseitige Abhängigkeit zu verringern und sprechen offenbar schon davon, das Handelsdefizit bis Mitte des nächsten Jahrzehnts zu beseitigen.

Wie der US-Wirtschaftskanal CNBC berichtet, bot China den US-Unterhändlern eine sechs Jahre anhaltende Erhöhung bei den Importen an, die das mehr als 300 Mrd. US$ betragende Handelsbilanzdefizit bis 2024 ausgleichen würde, dem Jahr, in dem China aller Voraussicht nach die USA als größte Volkswirtschaft der Welt einholen wird.

Danach könnte China den USA die Forderungen diktieren, so die Theorie.

Die Konsequenzen für Anleger sind schemenhaft erkennbar

Alle Folgen sind nur schwer abschätzbar. So könnte Apple eines nicht allzu fernen Tages gezwungen werden, seine Produktionsstätten von China in die USA zurückzuholen.

US-Präsident Donald Trump forderte zuletzt im Oktober, dass Apple seine Produkte in den USA und nicht in China herstellen solle, um nicht unter den Folgen seines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...