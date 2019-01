Berlin (ots) - Amelie Glienke ist in diesem Jahr die Gewinnerin des vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) ausgeschriebenen "Karikaturenpreises der deutschen Zeitungen". Gewürdigt wird eine Arbeit, die in der Wochenzeitung "Der Freitag" (Berlin) erschienen ist und den Untergang des alten Tankers SPD samt völliger Fehleinschätzung der Lage durch die Parteispitze thematisiert. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung wird heute Abend in der Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz in Berlin überreicht. Zum 35. Mal werfen hier Fotografen und Karikaturisten einen Blick auf das vergangene politische Jahr. Platz zwei und 2.000 Euro gehen an Klaus Stuttmann ("Der Tagesspiegel", Berlin). Den dritten Preis (1.000 Euro) erhält Rolf Henn ("Stuttgarter Zeitung"). Am Karikaturenpreis der deutschen Zeitungen im Rahmen der "Rückblende 2018" haben 65 Karikaturistinnen und Karikaturisten teilgenommen.



Preisgekrönt werden bei der "Rückblende 2018" auch die besten politischen Fotografien des vergangenen Jahres. Staatssekretärin Heike Raab übergibt den von der rheinland-pfälzischen Landesvertretung gestifteten Preis in Höhe von 7.000 Euro für das beste Foto an Daniel Chatard (freier Fotograf). Mit dem Preis für die "beste Serie" wird David Klammer (freier Fotograf, laif) ausgezeichnet. Odd Andersen (AFP) erhält die Würdigung für "das scharfe Sehen". Um den Fotopreis der Landesvertretung Rheinland-Pfalz bewarben sich 215 Fotografinnen und Fotografen.



Nach der Premiere in Berlin geht die Ausstellung "Rückblende" auf Reisen und wird in Koblenz, Neustadt an der Weinstraße, Trier, Mainz, Bonn, Leipzig und Brüssel gezeigt. Zu sehen sind die jeweils 50 besten Fotos und Karikaturen, die eine unabhängige Jury aus 1354 eingereichten Arbeiten ausgewählt hat.



Für die Presseberichterstattung können die preisgekrönten Arbeiten unter https://rueckblende.rlp.de/presse_info_2018/ zum unentgeltlichen Abdruck heruntergeladen werden mit den folgenden Einwahldaten



Benutzername: rb2018presse, Kennwort: Z_ad5D-3MN&



OTS: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6936 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6936.rss2



Pressekontakt: Alexander von Schmettow Leiter Kommunikation Telefon: 030/ 726298-210 E-Mail: schmettow@bdzv.de Anja Pasquay Pressesprecherin Telefon: 030/726298-214 E-Mai pasquay@bdzv.de



Foto: Landesvertretung Rheinland-Pfalz Michaela Veith MVeith@lv.rlp.de Telefon 030/726291105