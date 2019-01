Bielefeld (ots) - Mit großer Spannung blicken heute 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach London. Dort befasst sich der 28. "Noch-Mitgliedstaat" Großbritannien wieder mit dem leidigen Thema Brexit. Im Londoner Parlament wird taktiert, was das Zeug hält. Es gibt Abgeordnete, die die Regierung in die Enge treiben wollen. Und Premierministerin Theresa May spielt auf Zeit. Heute entscheidet sich, wer letztlich die Oberhand behält. Brüssel hat dem Vereinigten Königreich goldene Brücken gebaut, doch die Mehrheit des Unterhauses konnte sich mit den Vorschlägen der Europäischen Union bisher nicht anfreunden und diese annehmen. Es gibt eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten des Unterhauses, die einen Brexit ohne Abkommen blockieren möchte. Sollte ihr Antrag durchkommen, käme es wohl zu einer Verschiebung des Brexits. Eine Verlängerung der Austrittsfrist müssten alle übrigen EU-Länder billigen, doch aktuell zeichnet sich ab, dass eine Verschiebung bis Ende Juni kein Problem wäre. Würde Großbritannien den Brexit allerdings auf Dezember verschieben, müsste das Land noch einmal Abgeordnete für das Europaparlament bestimmen, dass sich nach der Wahl vom 23. bis zum 26. Mai dann Anfang Juli konstituiert.



OTS: Neue Westfälische (Bielefeld) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65487 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65487.rss2



Pressekontakt: Neue Westfälische News Desk Telefon: 0521 555 271 nachrichten@neue-westfaelische.de