Der Start in die neue Börsenwoche an der Wall Street ist misslungen. Mit dem Baumaschinenhersteller Caterpillar und dem Grafikchip-Produzenten Nvidia hatten zuletzt offenbar zwei große US-Konzerne mehr als erwartet unter einer schwächeren Nachfrage in China gelitten. Damit rückten am Montag die Konjunktursorgen um den einstigen globalen Wachstumsmotor erneut in den Vordergrund. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,84 Prozent auf 24 528,22 Punkte. Am Freitag hatte der Dow noch auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember zugelegt.

"Die enttäuschenden Zahlen von Caterpillar und Nvidia untermauern die Ansicht, dass Chinas Wirtschaft sich abschwächt", sagte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets. Angesichts dieser Hiobsbotschaften und auch mit Blick auf den US-chinesischen Handelszwist seien Aktienhändler "wieder etwas nervös geworden". Im weiteren Verlauf der Woche wollen beide Länder die Handelsgespräche fortsetzen.

Der marktbreite S&P 500 gab am Montag um 0,78 Prozent auf 2643,85 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 1,33 Prozent auf 6697,09 Zähler ein./bek/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0253 2019-01-28/22:17