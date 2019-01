Berlin (ots) - Im Jahr 2019 reicht ein kurzer Blick in die Kitas, Schulen und Pflegestationen dieses Landes, um zu sehen: Deutschland fährt auf Verschleiß. Gerade dort, wo sich der Wohlstand einer Gesellschaft zeigen müsste, bei den ganz Jungen und bei den Kranken und Alten, gerade dort droht der soziale Kollaps. Und nicht erst seit gestern. Der Lehrermangel? Ein Dauerthema der letzten Jahre. Der Erziehermangel? Eine absehbare Katastrophe für Millionen junge berufstätige Eltern. Der Pflegenotstand? Ein ethisches Versagen mit Ansage. Und nun? Es müssen sichtbare, spürbare Erfolge her. Es wäre schon gut, wenn die Pfleger am Ende mehr Geld in der Tasche hätten und spürbar mehr Kollegen auf den Stationen. Denn es ist simpel: Wer die Zahl der Kümmerer erhöhen will, muss genau das tun: sich mehr kümmern.



