Freiburg (ots) - Der Rückgang liegt daran, dass viele Eltern heute deutlich besser verdienen als noch vor Jahren. Das ist gut und nicht schlecht, auch die Grünen dürften sich darüber getrost einmal freuen. Auf einem anderen Blatt steht, dass in manchen attraktiven Städten - Freiburg gehört dazu - das Studieren so teuer geworden ist, dass selbst der Bafög-Höchstsatz nicht mehr reicht. Hier steuert die Bundesregierung mit einer stufenweisen Erhöhung der Sätze und einer Anhebung der Freibeträge sinnvoll entgegen. Ein Modell, das fortan nicht nur die Sätze regelmäßig nach oben schrauben, sondern zugleich die Zahl der Empfänger ständig ausweiten würde, ist dagegen simple Lobby-Politik. Haben die Grünen das nötig? http://mehr.bz/khs24s



