Wien (pta001/29.01.2019/00:50) - Die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 28. November 2018 zu Tagesordnungspunkt 1 beschlossene Sachkapitalerhöhung wurde zwischenzeitig durchgeführt und am 29. Jänner 2019 im Firmenbuch eingetragen. Das Grundkapital wurde von EUR 30.897.500 um EUR 14.545.183,51 auf EUR 45.442.683,51 durch Ausgabe von 2.000.713 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien erhöht.



Ab dem 1. Jänner 2019 werden daher die Finanzdaten der UIAG Informatik-Holding GmbH und der Plastech Holding GmbH in den Konzernabschluss der Gesellschaft integriert. Durch die Übernahme der Geschäftsanteile im Rahmen der Sachkapitalerhöhung hält die Gesellschaft nunmehr rund 90,95 Prozent am Stammkapital der UIAG Informatik-Holding GmbH und 90 Prozent am Stammkapital der Plastech Holding GmbH. Durch die Erlangung der Kontrolle über beide Unternehmen, werden diese ab 1. Jänner 2019 im Konzernabschluss der Gesellschaft vollkonsolidiert.



Das führt auch dazu, dass die Kautex-Holding GmbH (an der die Plastech Holding GmbH indirekt zu 74,95 Prozent beteiligt ist) und die All for One Steeb AG (an der die Gesellschaft unmittelbar zu etwa 25,07 Prozent und die UIAG Informatik-Holding GmbH zu ebenfalls 25,07 Prozent beteiligt ist) in den Konsolidierungskreis der Gesellschaft aufgenommen wurden.



Es ist davon auszugehen, dass durch die Sacheinlagen und der damit verbundenen Konsolidierung eine bedeutende Veränderung der Aktiva und Passiva sowie der Erträge der Gesellschaft eintritt.



Um die durch die Sachkapitalerhöhung eingetretene Verwässerung der Streubesitzaktionäre auszugleichen, soll nach Vorliegen eines von der Finanzmarktaufsicht gebilligten Kapitalmarktprospekts die beschlossene ordentliche Barkapitalerhöhung durchgeführt werden. Das allfällige öffentliche Angebot von Aktien der UIAG wird ausschließlich durch und auf Basis eines gemäß den Bestimmungen des KMG zu erstellenden, von der FMA zu billigenden und zu veröffentlichenden Kapitalmarktprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu) erfolgen. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich angebotener Aktien der UIAG sollte nur auf Grundlage eines solchen Kapitalmarktprospektes erfolgen.



Rechtlicher Hinweis Diese Informationen stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf von Wertpapieren der UIAG dar. Ein öffentliches Angebot von Aktien der UIAG darf in Österreich nur nach Veröffentlichung eines gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellten Prospekts erfolgen.



Sollte ein öffentliches Angebot in Österreich stattfinden, wird ein Prospekt gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt und nach Billigung durch die Finanzmarktaufsicht veröffentlicht und am Sitz der Gesellschaft, Am Hof 4, 1010 Wien, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich Aktien der UIAG sollte nur auf Grundlage eines solchen Kapitalmarktprospektes erfolgen.



Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, in Gänze oder in Teilen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, bestimmt.



