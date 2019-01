Düsseldorf (ots) - Die frühere Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat sich für ein allgemeines Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen ausgesprochen, wie es die SPD auf einem Parteitag im Jahr 2007 beschlossen hatte. "Selbstverständlich gilt die Entscheidung der SPD zum Tempolimit. Für mich ist klar: Weniger Spritverbrauch ist gut für Umwelt und Klima, und ruhigeres Fahren vermindert Unfälle und Staus", sagte die SPD-Politikerin der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Sie ging damit deutlich weiter als ihre Nachfolgerin Svenja Schulze (SPD), die in einem ZDF-Interview am Sonntag auch auf mehrere Nachfragen hin sich nicht auf ein allgemeines Tempolimit festlegen wollte.



