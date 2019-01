Halle (ots) - Halle. Im vergangenen Jahr standen die die Windräder in Mitteldeutschland länger still als je zuvor. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstagausgabe). Um das Netz zu stabilisieren, habe der Betreiber Mitnetz die Anlagen abgeschaltet, wenn mehr Strom entstand als nötig, so das Blatt. Und während die Zahl der Abschaltungen leicht gesunken ist, dauerten die Auszeiten für die Windräder immer länger. Besonders angespannt war die Situation laut Mitnetz im Oktober.



