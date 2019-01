"Stuttgarter Zeitung" zur Pflegeoffensive der Bundesregierung:

"Obwohl in den vergangenen Jahren viele Milliarden Euro zusätzlich in die Versorgung pflegebedürftiger Menschen geflossen sind, wird allenthalben der Eindruck erweckt, Alte würden dem Elend preisgegeben, sobald sie ins Heim müssen. Das ist ein Zerrbild - und ein Schlag ins Gesicht all jener, die dort Tag für Tag sehr gute Arbeit leisten."/be/DP/he

