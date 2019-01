"Darmstädter Echo" zu russischen Discountern:

"Größere Discounter-Filialen mit viel Glas und Holz, hellere Beleuchtung und bessere Produktpräsentation eröffnen an der Basis, dort wo alles mit Palettenware in schlichten Läden begann, wieder Spielraum. Auch durch die wachsende Zahl an sozial Schwächeren, solchen mit geringer Rente. Hier sucht der Russen-Billigheimer Torgservis nun sein Glück. Sehr günstige Standorte (das Schlecker-Prinzip) und die niedrigere Kaufkraft in Ostdeutschland sind die Basis. Das kann funktionieren, wenn die Volumina stimmen und das Netz groß genug ist. Der deutsche Firmensitz in der Allee der Kosmonauten in Berlin passt zu hochfliegenden Plänen. Aber sogar Handelsriesen wie Wal Mart sind abgestürzt: Beleg dafür, wie heiß das Preis-Pflaster hierzulande ist. Es dürfte deshalb ein netter Versuch bleiben."/be/DP/he

