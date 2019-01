"Neue Westfälische" zu Brexit - May spielt auf Zeit:

"Mit großer Spannung blicken heute 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach London. Dort befasst sich der 28. "Noch-Mitgliedstaat" Großbritannien wieder mit dem leidigen Thema Brexit. Im Londoner Parlament wird taktiert, was das Zeug hält. Es gibt Abgeordnete, die die Regierung in die Enge treiben wollen. Und Premierministerin Theresa May spielt auf Zeit. Heute entscheidet sich, wer letztlich die Oberhand behält. Brüssel hat dem Vereinigten Königreich goldene Brücken gebaut, doch die Mehrheit des Unterhauses konnte sich mit den Vorschlägen der Europäischen Union bisher nicht anfreunden und diese annehmen. Es gibt eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten des Unterhauses, die einen Brexit ohne Abkommen blockieren möchte."/be/DP/he

