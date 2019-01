'Südwest Presse' zur Pflegeoffensive

Das Geld bleibt aber ein entscheidender Faktor. Eine erfahrene Krankenschwester verdient weniger als eine angelernte Sicherheitsmitarbeiterin am Flughafen, zumindest ab 2021 nach dem gerade vereinbarten Tarifvertrag. In der Altenpflege sind die Gehälter meist noch deutlich niedriger. Das zeigt, dass da die Verhältnisse verrutscht sind. Allen muss auch klar sein: Eine bessere Bezahlung muss ebenso finanziert werden wie mehr Mitarbeiter in den Heimen, ob aus Beiträgen, Steuern oder privaten Zuzahlungen. Gerade dieser Punkt muss diskutiert werden. Da stellt sich schnell die Frage: mehr Rente oder bessere Pflege?/be/DP/zb

