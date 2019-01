BELIMO Holding AG / Louis Scheidegger neu Mitglied der Konzernleitung der Belimo-Gruppe . Verarbeitet und übermittelt durch West Corporation. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Der Verwaltungsrat der BELIMO Holding AG hat Louis Scheidegger (53) per 1. März 2019 zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Louis Scheidegger trat im Jahr 1991 als Elektroingenieur in die damalige Konstruktionsabteilung der Belimo ein und war anschliessend als Assistent des Bereichsleiters Betrieb tätig. Im Jahr 1998 wurde er zum Abteilungsleiter für die Produktlinie Federrücklaufantriebe und Brandschutz befördert. Im September 2000 ernannte man ihn zum Leiter des neuen Bereichs Herstellung innerhalb der damaligen Geschäftseinheit Technologie. Seither gestaltet und leitet er mit grossem Engagement die Produktion, Planung und Beschaffung weltweit. Anfangs 2008 übernahm Louis Scheidegger die Leitung des neu geschaffenen Konzernbereichs Produktion und gehört seitdem zur erweiterten Konzernleitung. Louis Scheidegger ist als Leiter des Konzernbereichs Produktion für über 400 Mitarbeitende und das gesamte Einkaufsvolumen verantwortlich. Nach seinem Studium zum Ingenieur FH in Elektrotechnik an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur absolvierte Louis Scheidegger in den Jahren 1993/1994 an der KS Kaderschule AG in Zürich berufsbegleitend ein Nachdiplomstudium zum Betriebsingenieur STV. Weiter absolvierte er berufsbegleitend 2001/2002 das International Senior Management Program der St. Galler Business School und 2015/2016 während 18 Monaten das Asia Executive Certificate Program an der Universität St. Gallen. Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovative elektrische Antriebs-, Ventil- und Sensorlösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Gruppe erzielte 2018 einen Umsatz von CHF 642 Millionen und beschäftigt mehr als 1'700 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com (http://www.belimo.com) abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN). Kontakt Lars van der Haegen Telefon +41 43 843 65 12 AgendaMedien- und Finanzanalystenkonferenz 11. März 2019

Generalversammlung 1. April 2019

Louis Scheidegger Personalien





Alter 53

Nationalität Schweizer

Wohnort Rüti, ZH, Schweiz

Zivilstand verheiratet, zwei Kinder Ausbildung 2015 - 2016 Asia Executive Certificate Program, Universität St. Gallen 2001 - 2002 International Senior Management Program, St. Galler Business School 1993 - 1994 Nachdiplomstudium zum Betriebsingenieur STV, KS Kaderschule AG, Zürich 1986 - 1989 Studium zum Ingenieur FH in Elektrotechnik, Zürcher Hochschule für

Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Winterthur 1983 -1986 Elektroniker, Landis & Gyr Zug AG, Zug Berufserfahrung 2008 - aktuell BELIMO Automation AG, Hinwil

Leiter Konzernbereich Produktion, Mitglied der erweiterten Konzernleitung 2000 - 2008 BELIMO Automation AG, Hinwil

Bereichsleiter Herstellung 1998 - 2000 BELIMO Automation AG, Hinwil

Abteilungsleiter Federrücklaufantriebe und Brandschutz 1997 - 1998 BELIMO Automation AG, Hinwil

Assistent des Bereichsleiters Betrieb 1996 Auslandaufenthalt 1991 - 1996 BELIMO Automation AG, Hinwil

Elektroingenieur Konstruktionsabteilung 1989 - 1990 Siemens Schweiz AG, Zürich

verschiedene Positionen Medienmitteilung (PDF) (http://hugin.info/100133/R/2232558/877993.pdf)



