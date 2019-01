Europas größter Softwarehersteller SAP peilt auch im laufenden Jahr dank der Software zur Miete aus dem Internet (Cloud) ein kräftiges Wachstum an. Der wertvollste deutsche Dax-Konzern will dabei auch die operative Marge weiter steigern, weil das Cloudgeschäft zunehmend profitabler wird, wie das Unternehmen am Dienstag in Walldorf mitteilte.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll in diesem Jahr währungsbereinigt um 7,5 bis 11 Prozent wachsen, der Gesamtumsatz geringer. Angetrieben wird SAP dabei auch von den beiden milliardenschweren Übernahmen Callidus und Qualtrics im vergangenen Jahr: Das Geschäft mit Cloudsoftware soll um bis zu 39 Prozent zulegen. Damit ist der Konzern hier zuversichtlicher als die Analysten. Die restlichen Zielsetzungen entsprachen in etwa den Erwartungen.

Der Auftragseingang habe im Gesamtjahr 2018 erstmals 10 Milliarden Euro übertroffen, sagte Finanzchef Luka Mucic. "Durch diese ausgezeichnete Geschäftsentwicklung sind wir bestens für weiterhin starkes profitables Wachstum im Jahr 2019 und darüber hinaus aufgestellt." Für das kommende Jahr 2020 gehen die Walldorfer nun ebenfalls von einem etwas stärkeren Umsatzanstieg als bisher aus, die Erwartungen an das bereinigte operative Ergebnis bleiben allerdings wie bisher. Bis 2023 will SAP den Cloudumsatz verdreifachen./men/zb

ISIN DE0008469008 DE0007164600

