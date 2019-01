FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.01.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.01.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.121 EUR

1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.026 EUR

301 XFRA US0556EL1098 BP MIDSTR.PART.L.P. UTS 0.264 EUR