FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.01.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

RT6 XFRA US76973Q1058 ROADRUN.TRANSP.SYS DL-,01

P0E XFRA DE0006911605 VPE WERTPAPIERHDLBK