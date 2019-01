20 % Korrektur sind inzwischen fast normal geworden. Damit begint die Schlussetappe der Entzauberung aller Techs. 20 % Kursverluste in zwei oder drei Tagen sind im Moment Standard. Auch Oldies sind dabei, z.B. Caterpillar. Intel schaffte bis gestern 19 % in der Summe und Envidia in der Summe über 50 %. Letzter Anlass sar die deutliche Zurücknahme der Umsatzziele. Damit sind alle Erwartungen der Realisten weitgehend erfüllt. Anschließend geht es darum, die neuen Kaufkurse auszuloten. Die Größenordnung ist entscheidend. Gestern wurden in der Summe rund 100 Mrd. $ verbrannt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info